برلمانية تحذر من زيادة أسعار السلع بعد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بخصوص زيادة أسعار السلع الأساسية والتموينية بعد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا.

وقالت عضو مجلس النواب، في البيان: «هناك عدة مخاوف بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك وكسره حاجز الـ50 جميعًا لأول مرة منذ آخر تعويم أقرته الحكومة ووعدت المواطنين بسعر صرف مرن وعدم تخطي الدولار حاجز 40 جنيهًا مستقبلاً.. وها نحن اليوم نشهد قفزة الدولار إلى حد يقلق المواطنين والاقتصاديين نظرا لتبعاته المخيفة العام الجديد».

واقترحت ضرورة مراقبة أسعار السلع بعد حركة سعر الصرف في تعاملات اليوم، مُحذرة من حدوث أي زيادات خاصة بالسلع الأساسية الاستراتيجية إثر ارتفاع الدولار، والسلع التموينية التي عانى المواطن من ارتفاعاتها المتتالية على مدار العام.

وأكدت «العشري»، أن أغلب السلع لم تشهد أي تراجع يذكر بل إن بعض السلع شهدت ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها في ظل أوقات ثبات الدولار ما بالنا إذا كسر حاجز الـ50.

وطلبت من الحكومة سرعة وضع حلول سريعة لكبح جماح الدولار قبل انفلاته ومن ثمّ ارتفاع كبير في الأسعار خاصةّ سلع التموين والسلع الأساسية، وقبل ظهور سماسرة العملات وتفشي السوق السوداء وفي هذه المرحلة سينهار الجنيه بشكل غير مسبوق ما يهدد الاقتصاد المصري من نزيف الخسائر.