النيابة العامة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من النيابة الأردنية

استقبلت النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وفدًا رفيع المستوى من النيابة العامة الأردنية، يترأسه النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في زيارة رسمية. وقد تضمنت المراسم، زيارة الوفد الأردني للمستشار وزير العدل، اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في وقت سابق قد أجرى الوفد الأردني زيارة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي.