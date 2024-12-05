بالصور.. نائب محافظ الأقصر لذوي الهمم: "أنتم بركة هذا الوطن"

أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن تقدم ورقى الأمم يقاس بمدى قبول الاختلاف والتنوع، موضحا أن الأحتفال بأبنائنا ذوى الهمم يجب ألا يكون يوم واحد فى العام، وإنما فى جميع ايام السنة فكل الدعم لذوي الهمم، مقتبسا من تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي "أنتم بركة هذا الوطن".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فى احتفالات إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة باليوم العالمى لذوى الهمم، أقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة الأقصر، بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وسيد أحمد النوبي مدير التربية الخاصة، والعديد من وكلاء الوزارات وموجهي الإدارات المختلفة ومديرى العموم بمديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

خلال الحفل، نقل نائب محافظ الأقصر تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عماره للحضور والقائمين علي الاحتفالية، مؤكدا أنه لولا التزامه بارتباط طارئ لما تأخر عن الحفل ومشاركة أبنائه من ذوى الهمم باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأشاد بالحماسة التى شهدها فى المشرفين على الحفل من معلمين وموجهين، ووعد بزيارة لكافة مدارس وفصول ذوى الهمم لتقديم الدعم والمساندة.

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

بدأت الإحتفالية بتفقد نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل ومعارض الأطفال ذوى الهمم وأسرهم ممثلى المدارس الفكرية والصم والمكفوفين بالمحافظة ومدارس الدمج، وأشاد بجودة المعروضات والابتكارات فى طريقة العرض

أعقب ذلك حفل فنى مصحوب بترجمة لغة الإشارة، بدأ بفيلم عن نشاط المدارس فى كافة المجالات، وفى نهاية الحفل تم تقديم دروع تكريم لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر وإدارة التربية الخاصة.

يذكر أن اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، يوافق 3 ديسمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم، وكان قد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

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