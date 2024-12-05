وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تستقبل ممثل الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور مصطفى البدري ممثل الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، و محمد الحسانين، و حماده عوض بالإدارة العامة لتنمية النشء.

جاءت فعاليات اللقاء فى إطار متابعة وحضور مصطفى البدري ممثل الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، ومنسق المشروع، فعاليات البرامج التنموية تحت شعار "أبنائنا مستقبلنا"، والتى تنفذها الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، بمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين، ومركز شباب كفر الصلاحات ببني عبيد، وكان اللقاء الثالث والأخير اليوم الخميس بمركز شباب ميت مزاح بالمنصورة.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال اللقاء أن البرامج التنموية للنشء تهدف إلى تنمية ورعاية النشء رياضياً وثقافياً واجتماعيا، بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة، كما يساعد المعسكر على تهيئة الفرص للنمو الجسماني والاجتماعي والعقلي والوجداني للنشء، من خلال التواجد في مع زملاء في نفس العمر, والذي يتشبع بالرغبة في تنمية صداقات مع الأعضاء والزملاء وبالتالي إشباع الحاجة إلي الانتماء والولاء.

فيما أعرب الدكتور مصطفى البدرى ممثل الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، عن خالص شكره وتقديره للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، على حسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه لإنجاح مشروع البرامج التنموية تحت شعار "أبنائنا مستقبلنا" داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية لتنمية النشء"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن فعاليات البرامج التنموية للنشء تتضمن تنفيذ طابور العلم، وإلقاء تحية العلم، بالإضافة إلى تنفيذ ألعاب رياضية ترويحية وألعاب صغيرة مثل شد الحبل ولعبة الكراسي الموسيقية، والجري بين القراطيس وداخل أكياس البلاستيك، كما تشمل ورشة عمل فنية تدريبية لعمل أشكال فنية مختلفة من الورق والقصاصات بشكل إبداعي ومتميز من النشء المشاركين في الورشة الفنية التدريبية.

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