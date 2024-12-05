الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنسختها الجديدة عن صدام قوي للنادي الأهلي بطل أفريقيا مع فريق إنتر ميامي الأمريكي رفاق الأسطورة ليونيل ميسي.

وقع الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويلعب الأهلي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد لأول مرة حيث تنظم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام المقبل ويشارك بها 32 فريقا من جميع أنحاء العالم.

وتلعب البطولة مرة كل 4 سنوات، بعد أن كانت تقام كل عام ويشارك 7 أندية فقط موزعين بين أبطال القارات الستة ومنظم البطولة.