مع الشعور بالبرد القارص.. عليك تناول هذه المشروبات

مع الإحساس بالبرد القارص ودرجة البرودة الشديدة قد يحتاج كل منا إلى مشروب ينعشه وفى نفس الوقت يشعره بالدفء، ولصعوبة الشعور بهذا الاحساس “ البرودة الشديدة ” فعلى ذلك ينصح اخصائيى التغذيه بتناول هذه المشروبات لما لها من اثر ايجابى يشعر بالدفئ

اولا .. شاى الزنجبيل

من المشروبات التى يحرص بعض الاشخاص على تناولها لانهم على علم بفائدتها اذ ان فائدتها تكمن فى كونه يعد مادة مضادة للالتهابات فضلا عن كونها مضادة للاكسدة وعلى ذلك تقلل من الاحتقان كما تقلل من السعال

شاى البابونج

يساعد البابونج على تهدئة الجهاز الهضمى ومن ثم يقلل من التوتر الذى يعيق الشعور بالنوم والاسترخاء وعلى ذلك يوضع على الشاي

شاى النعناع

يساعد النعناع على فتح الشعب الهوائية وتخفيف الحبوب الانفيه وقد يضاف للشاى فيصبح ذو نكهة طيبه تساعد على الشعور بالدفء .

مشروب الليمون الدافيء

غنى بفيتامين سي الذى بدوره يعزز جهاز المناعة ويواجه البكتريا .