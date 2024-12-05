وزير البترول يبحث توسيع أنشطة شركة شارد كابيتال الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية في مصر

في إطار جولته بالمملكة المتحدة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني. بحضور السفير شريف كامل السفير المصري في لندن والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.



تناول اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والذي يعد أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.



كما تناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية.