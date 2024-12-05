رسميًا.. تحديد مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليًا في ميامي، الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات البطولة.

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي ضمن مجموعة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ضمت مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

شارك الأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو في سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، بجانب العديد من أساطير كرة القدم.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم بينهم الأهلي.

ومن المقرر، أن مونديال الأندية 2025 يقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 5 أندية عربية، هم: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي.

كان تصنيف الأندية المشاركة في البطولة، كالتالي.

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنجو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - يوفنتوس - سالزبورج.



التصنيف الثالث: الهلال - أولسان هيونداي - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.