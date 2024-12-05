«القاهرة الإخبارية»: حذر داخل مدينة حماة بعد دخول المجموعات الإرهابية

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن هناك مجموعة من الفصائل السورية المسلحة تنتشر بمدينة حماه وتعمل على تمشيط المدينة بعدما انتهت من تمشيط جبل زين العابدين ومنطقة قمحانة ومطار حماه العسكري غرب المدينة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الحذر داخل المدينة، إذ أن جميع السكان يلتزمون منازلهم.



وأضاف «هملو» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن هناك وحدات من الجيش العربي السوري التي غادرت المدينة اتجهت إلى مدينة حمص، موضحًا أن هناك أحاديث تدور حول اشتباكات ومناوشات تجري في بلدة مدينة الرستن ومدينة تلبيسه الواقعا في مدينة حمص.

وتابع : «لا تزال هناك اشتباكات ربما تكون أخف مما حدث في ريف حماء الشرقي لاسيما في منطقة السلمية، إذ أنها تعد من أكبر مدن محافظة حماه، فضلا عن أن منطقة الغاب لا زالت تحت سيطرة الجيش العربي السوري».

https://youtu.be/ASaFP4ctCFk?si=6R6Ctv7m066ONLAH