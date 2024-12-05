الإحصاء : 292 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدنمارك خـلال 10 أشهر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً يرصد العلاقات المصرية الدنماركية ، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

كما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. آلات واجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار.

3. نفايات صناعة الاغذية، اغذية حيوانات بقيمة 12 مليون دولار.

4. خضر وفواكه بقيمة 8 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الدنمارك خلال ال10أشهر الأولى من عام 2024

1. منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار.

3. مواد غراء بقيمة 20مليون دولار

4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.

5. البان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة .