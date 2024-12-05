السفير التركي في القاهرة مراقبا دائما لدى جامعة الدول العربية

قالت السفارة التركية في القاهرة في بيان إن سفير أنقرة في القاهرة السفير صالح موطلو شن، سلم خطاب وزير الخارجية التركي بشأن تعيينه مراقبا دائما لتركيا لدى الجامعة العربية إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة في القاهرة.

وعادت تركيا إلى المشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي استضافته القاهرة في شهر سبتمبر الماضي بعد غياب 13 عاما.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان في سبتمبر 2023، إن أنقرة دُعيت لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته العادية في القاهرة.

وفي 10 سبتمبر 2024 ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وثمن فيدان خلال كلمته دور مصر فى تنظيم تقديم المساعدات لقطاع غزة وتوصليها إلى أهالي القطاع، موجها الشكر لمصر على حسن تنظيم هذه العملية، وهو ما لمسه خلال زيارته لمعبر رفح.

ووجه فيدان الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعوته لحضور الاجتماع، وقال “نحن نلتقي اليوم في وقت نتحمل مسؤولية تاريخية جميعًا، وحان وقت الاتحاد والتضامن، ولا نقبل الاستهانة بحياة العرب والمسلمين والفلسطينيين”، مضيفا أن العقاب الجماعي أصبح منتشرا في قطاع غزة ووصل إلى الضفة الغربية.