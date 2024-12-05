ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كانوا رايحين السيشن.. إصابة عروسين إثر انقلاب ملاكى بهما في مصرف زراعي أثناء الزفة بالفيوم

محل الواقعة
محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب عروسان بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء ذهابهم لأخذ صور تذكارية بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي وإصابة العريس والعروسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين عروسين وأنه أثناء ذهابهم في موكب عرس إلى السيشن وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على السيارة مسفرًا عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة العروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأن العروسين مقيمان بقرية الروضة مركز طامية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة عروسين إثر إنقلاب ملاكى بهما في مصرف زراعي كانوا رايحين السيشن محافظة الفيوم إنقلاب ملاكى اثناء زفة عروسين حوادث الطرق في الفيوم