مصرع شخصين في حادث تصادم بالطريق الحر "بنها - كفر شكر"

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، بالطريق الحر بنها - كفر شكر شرق الرياح التوفيقى بمحافظة القليوبية وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة جامبو بالطريق الحر بنها -كفر شكر، شرق الرياح التوفيقي، أمام قرية جمجرة، ووجود جثتين وتعطل حركة الطريق.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ سيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية جمجرة بالطريق الحر بنها - كفر شكر شرق الرياح التوفيقي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وجاري رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.