سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط وأماكن البيع

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 08:34 م

ارتفعت معدلات بحث المواطنين عن آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بعد الإعلان عن استئناف بيع كراسات الشروط.

وتقرر تمديد فترة شراء كراسات وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد لشقق سكن لكل المصريين 5، حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

الفئات ذات الأولوية للحصول على شقق سكن لكل المصريين 5

المتزوج ويعول - في مقدمة الأولويات. الأرملة/الأرمل ويعول. المطلقة/المطلق ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب - ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

ملاحظة: تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة تساوي العدد بين المتزوج/الأرمل/المطلق الذي يعول، وفي حالة التساوي في العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

الإسكان الاجتماعي وحدات سكن لكل المصريين 5

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - سكن لكل المصريين 5

تم طرح 87 ألف وحدة سكنية في 16 محافظة و22 مدينة جديدة بمشروع سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل. يشتمل المشروع على 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية، بأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

تفاصيل أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري:

وحدات بمساحة 75 مترًا:

سعر 184 ألف جنيه : تتواجد في محافظة المنيا بمدينة بني مزار موقعي (أبوجرج وأبطوجة).

: تتواجد في محافظة المنيا بمدينة بني مزار موقعي (أبوجرج وأبطوجة). سعر 210 آلاف جنيه: تتواجد في محافظة سوهاج في مدن مختلفة مثل سوهاج (مواقع نجع تمام، نجع النجار، أرض المشتل)، ومدينة جهينة (مواقع كوم الجرون، نزة المحزمين، نجع الحويج، نجع حميد)، ومدينة المنشأة (موقع خارفة المنشأة)، ومدينة طهطا (مواقع الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية)، وغيرها من المواقع.

وحدات بمساحة 90 مترًا:

سعر 250 ألف جنيه : تشمل محافظات أسوان (مدن كوم أمبو، إدفو)، والجيزة (مدن جزر القطوري، العياط).

: تشمل محافظات أسوان (مدن كوم أمبو، إدفو)، والجيزة (مدن جزر القطوري، العياط). سعر 270 ألف جنيه: تقع في عدة مدن مثل أسوان (مدينة إدفو)، أسيوط (مدن ساحل سليم، منفلوط)، الفيوم (مدينة هوارة)، المنوفية (مدينة السادات بمواقع الأخماس، بديل الدير، الصوامع)، وغيرها من المدن.

وحدات بمساحة 90 مترًا:

سعر 300 ألف جنيه: تشمل مدن مثل أسيوط (مدن أبنوب، منقباد، البداري)، والأقصر (مدينة أرمنت بموقعي أبوقليعي، الرياينة)، ومدينة إسنا (منطقة الشغب)، ومدينة القرنة (موقع الضبعية).

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5 التقديم من خلال رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا أو عبر موقع مسكن من هنا

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5:

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية. التعاقد يكون بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للعملاء منخفضي الدخل و12% سنويًا للعملاء متوسطي الدخل، بمقدم يبدأ من 20% وبمدة تصل إلى 20 سنة. تشمل شروط التمويل العقاري ما يلي: سن المتقدم : يجب ألا يقل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

: يجب ألا يقل عن في تاريخ نهاية الإعلان. الحد الأقصى للسن : للمتقدمين منخفضي الدخل: 50 سنة . للمتقدمين من متوسطي الدخل: يجب ألا يتجاوز سن المتقدم سن المعاش (وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية).

: لا يُسمح بشراء الوحدات نقدًا. يتعين على المتقدمين الالتزام بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. يجب أن يكون المتقدم من محدودي ومتوسطي الدخل ويجب ألا يتجاوز صافي دخله الشهري الحدود التالية: محدودي الدخل : فرد : دخل سنويًا 144،000 جنيهًا (شهريًا 12،000 جنيهًا). أسرة : دخل سنويًا 180،000 جنيهًا (شهريًا 15،000 جنيهًا). الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3،500 جنيه .

: متوسطي الدخل : فرد : دخل سنويًا 240،000 جنيهًا (شهريًا 20،000 جنيهًا). أسرة : دخل سنويًا 300،000 جنيهًا (شهريًا 25،000 جنيهًا). الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 12،000 جنيه .

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الأوراق المطلوبة للتقديم لوحدات سكن لكل المصريين 5

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

شهادة دخل.

إيصال مرافق.

قيد عائلي مميكن.

قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات إن وجد.

صورة شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة التي يرغب الحجز فيها والمحافظة ونوع الوحدة.

ملاحظة: يمكن للراغبين في حجز الشقق تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم للحصول على شقق سكن لكل المصريين 5 من هنا



أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

عناوين مكاتب البريد في القاهرة:

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: 57 شارع رمسيس، مبني مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس، وسط البلد – القاهرة.

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة – القاهرة.

مكتب بريد مدينة نصر

العنوان: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة – مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر الحي السادس

العنوان: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

مكتب بريد شارع امتداد رمسيس

العنوان: بجوار مطابع البريد ومقابل نادي السكة الحديد، مدينة نصر.

مكتب بريد أرض السبيل

العنوان: شارع ورشة التليفونات، أرش السبيل، شبرا الخيمة.

مكتب بريد العطار

العنوان: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر

العنوان: 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية

العنوان: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير

العنوان: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير، وسط البلد.

مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 شارع القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس

العنوان: 5 شارع كامل مهدى، من شارع قمر أحمد عصمت، عين شمس.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي

العنوان: 151 شارع عبد الحق السنباطي، العتبة.

مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد، وسط البلد.

مكتب بريد العتبة

العنوان: 1 شارع عبد الخالق ثروت، ميدان العتبة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة:

مكتب بريد الأهرام

العنوان: آخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية

العنوان: 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

مكتب بريد الكوم الأخضر

العنوان: شارع جاد الله، بجوار المسجد.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان

العنوان: قرية الحرانية، أبو النمرس.

مكتب بريد القرية الذكية

العنوان: أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس

العنوان: مدينة الفردوس.

مكتب بريد حي الشباب

العنوان: عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر

العنوان: الحي الثالث، مدينة 6 أكتوبر.

مكتب بريد شارع بين السرايات

العنوان: شارع بين السرايات، الجيزة.

مكتب بريد جامعة القاهرة

العنوان: جامعة القاهرة، الجيزة.

مكتب بريد بولاق الدكرور

العنوان: بولاق الدكرور.

مكتب بريد محطة سكك حديد

العنوان: محطة سكك حديد، الجيزة.

مكتب بريد الدقي

العنوان: شارع الدقي، الجيزة.

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي

العنوان: مبنى الإصلاح الزراعي، الجيزة.

مكتب بريد الأورمان

العنوان: شارع الأورمان، الجيزة.

مكتب بريد الطالبية

العنوان: شارع الطالبية، الجيزة.