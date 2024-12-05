إنفانتينو والظاهرة رونالدو يسدلان الستار عن كأس العالم للأندية 2025

أسدل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الستار عن كأس العالم للأندية 2025، خلال حفل قرعة البطولة المقام حاليًا في ميامي الأمريكية.

كشف إنفانتينو عن كأس البطولة، على هامش حفل مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، وذلك رفقة الظاهرة رونالدو، نجم منتخب البرازيل السابق.

يشارك الأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو في سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، بجانب العديد من أساطير كرة القدم.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم بينهم الأهلي.

ومن المقرر، أن يقام مونديال الأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 5 أندية عربية، هم: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي.

وكان تصنيف الأندية المشاركة في البطولة، كالتالي.

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنجو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - يوفنتوس - سالزبورج.

التصنيف الثالث: الهلال - أولسان هيونداي - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.