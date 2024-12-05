ندوة بالفيوم عن المناطق الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ

نظمت مديرية الصحة بالفيوم بالتعاون مع هيىة تنشيط السياحة بالمحافظة ندوة تعريفية عن السياحة في الفيوم لأول مرة.



سلطت الندوة الضوء على العلاقة بين السياحة والصحة، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لتنمية الانسان” برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور سامح العشماوى،وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور معتز أحمد مدير عام السياحة بالمحافظة.



وبعض التحديات وليست المعوقات المتعلقة بالصحة والتي تواجهها السياحة مثلما حدث على أثر جائحة كورونا وأثرها على التدفق السياحي.

وكما ناقش أيضاً برامج التعاون بين القطاعين لتوفير عمالة مؤهلة لخدمة الأنماط الحديثة مثل السياحة الصحية بنوعيها العلاجية و الاستشفائية ومقومات الفيوم السياحية من معالم طبيعية مثل محمية قارون ومحمية وادي الريان وبداخلها منطقة وادي الحيتان والتي أعلنها اليونسكو منطقة تراث طبيعي عالمي.



وتناولت الندوة المناطق الأثرية يمتد تاريخها منذ عصور ما قبل التاريخ مروراً بالعصر الفرعوني فاليوناني الروماني فالقبطي ثم الاسلامي.



وفي النهاية تعريف السكان المحليين بسلوكيات التعامل مع السائحين والمعالم السياحية،

القى الندوة اسماء محمد قرنى منسق مبادرة بداية بهيىة تنشيط السياحة بالمحافظة.



حضر الندوة هالة أحمد - بإدارة التمريض بالمديرية والدكتورة اسماء مصطفى مدير التطعيمات بالمديرية و23 من العاملين بمختلف ادارات مديرية الصحة،

قام بالتنسيق للندوة الدكتورة نشوى جلال إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة والمنسق الإعلامي بالمديرية، عقدت الندوة بقاعة الدكتور محسن فتيح.

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