كاهن كنيسة سيدة دمشق: أدعوكم اليوم للصلاة

كتب الأب الياس زحلاوي كاهن كنيسة سيدة دمشق، عبر صفحته الرسميه علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا كلنا نشاهد ما يحدث على نطاق سورية، ونعرف أنّنا كلنا نستطيع أن نقدّم ولو نزراً يسيراً ممّا لدينا، وممّا حُرم منه آخرون. هل فكّرنا أن نفعل ذلك، لا كُرمى للناس فقط، ولكنْ كُرمى للرب الموجود فيهم؟

وأضاف:" إذا كنّا عاجزين عن تقديم أي شيء مادّي، أقلّه نستطيع أن نقدّم صلاةً مُلحّةً، ونابعةً مِن القلب."

واستطرد:" أدعوكم اليوم للصلاة، كما أدعوكم للتساؤل ما هو مدى قدرتكم على تقديم ما يجب أن تقدّموا، لمَن هم بحاجة إليكم، أيةً كانت هذه الحاجة، وأياً كان هذا الإنسان... وأرجو ألا يقول أحد: "هذا مسيحي، وهذا غير مسيحي!" الإنسان إنسان، وعندما قال يسوع: "كل ما فعلتم بأحد إخوتي الصغار، بي أنا فعلتموه"، لم يحدّد صفة هذا الإنسان؛ هو إنسان وحسب".