وكيل أوقاف الفيوم يطلق مبادرة "عودة الكتاتيب" في القرى والأرياف

أطلقت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الخميس، مبادرة «عودة الكتاتيب من جديد» تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لحفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه والتعرف على أصول الدين الإسلامي من خلال المنهج الوسطى الأزهري على أيدى نخبة مختارة من المحفظين، واستقطاب النشء وتحصينهم، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».



انطلقت المبادرة من المسجد الكبير بإدارة أوقاف فيديمين، بالفيوم، بحضور كل من: الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحى محمد ، مدير الدعوة، والشيخ طه علي محمد، مسؤول المساجد بالمديرية، والشيخ محمد حسن محمد مدير الإدارة، والشيخ أحمد فهمي مفتش المنطقة، والشيخ رضوان يونس مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد رجب إمام المسجد، وعدد من الأئمة ، وجمع غفير من أهالي القرية.



في البداية رحب الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بالحضور، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تسعى للحفاظ على دولة التلاوة المصرية؛ لتخريج الحفاظ المهرة المتقنين باستخدام الأساليب المعاصرة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته.



وأضاف فضيلته، أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لعودة الكتاتيب الأصيلة بصورة عصرية وفق المنهج الأزهري الوسطي؛ حمايةً للنشء من التطرف ورعايةً للمواهب المتميزة، إلى جانب تخريج أجيال من العمالقة في قراءة القرآن الكريم، إذ يعد ذلك محورًا رئيسًا لرؤية وزارة الأوقاف وأهدافها لبناء الإنسان.



كما أعرب فضيلته، عن خالص شكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لتفضله برعاية مبادرة عودة الكتاتيب في القرى والأرياف لتحفيظ لكتاب الله عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، راجيًا أن تصل الفكرة إلى كل بيت في القرية لتكون بادرة طيبة تعمم في ربوع مصر.

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