أميرة الصباغ تطرح أحدث أعمالها الغنائية "ولا كل الرجالة"

طرحت المطربة الشابة أميرة الصباغ، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ولا كل الرجالة”، على خطى الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير الـ"يوتيوب"، وعلى بعض المنصات الموسيقية وجميع مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقالت أميرة الصباغ، إن الكليب تم تصويره في أحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة، وظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة لتوجه رسالة للرجل مباشرة بثقة الأنثى بنفسها، مشيرة إلى أن ظهورها فى جو ملئ بالأناقة والجمال، ليراها الرجل أمام عينيه فى قمة أنوثتها دائماً حتى لا ينظر إلى غيرها.

وجاءت كلمات الأغنية كالأتى:

فين هلاقي انا زيه حد

يملي عيني وطول بعرض

ده اللي زيه يا ناس يسد

عين الشمس ومالي مكانه

مش هلاقي انا زي طيبته

لا ف مواقفه ولا ف رجولته

حظي حلو عشان حبيبته

جايه الدنيا انا بس عشانه

راجل ولا كل الرجاله

ده فاهمني وعارف يسمعني

وبيعرف أمتي يدلعني

ده حنين قد الحنيه

بيخاف م الدنيا دي عليا

وان طال زعلي ف مره شويه

يصالحني أوام ويرجعني

فين هلاقي انا حد تاني

وقت تعبي عايش عشاني

لما اخاف م الدنيا واهرب

جوه ف حضنه انا بلقي مكاني

اللي زيه ماعدش منهم

ناس بجد تعيش ضامنهم

ناس بلاقي ف قربي منهم

راحتي سعادتي وبلقي اماني

«ولا كل الرجالة»، كلمات محب غبور وألحان بلال محمد وتوزيع بيشوي جميل وميكس وماستر بيشوي مجدي وصولوهات محمود شاهي وجيتارات محمد مغربي وإخراج رودينا حاطوم.

ويذكر أن آخر أغانى المطربة الشابة أميرة الصباغ فى شهر أغسطس الماضي كليب «خط أحمر»، وذلك على خطى "video lyrics"، حيث حققت نجاح ملحوظ عبر كافة مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو من كلمات لمياء فاروق وألحان تامر كروان وتوزيع إسلام الحسن وصولو اورج محمود شاهين وجيتارات ميزو ومونتاچ أحمد سليمان.

ويشار أن المطربة تتغنى بـ 9 لغات متعددة، وهي الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الهندية، الهيلوغريقي اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أغاني هندية وعراقية وأسبانية وفرنسية .

وكما أن المطربة هى صاحبة ترنيمة حتشبسوت فى احتفالية طريق الكباش، كما غنت فى العديد من حفلات الرئاسة والحفلات على مستوى الوطن العربى، كما شاركت بغنائها فى حفل موكب المومياوات الملكية، وتم تكريمها من قبل وزير السياحة والآثار ومعالى وزيرة الثقافة، وكما شاركت أميرة الصباغ بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية وعلى رأسهم مسلسل «نمرة اتنين» للنجمين منى زكى وعمرو يوسف وآخرين وغيرها من الأعمال الفنية.