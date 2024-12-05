أيمن عزب يكشف تفاصيل ترشيحه لمسلسل "6 شهور"|خاص

كشف الفنان أيمن عزب، تفاصيل مشاركته في مسلسل "6 شهور"، قائلًا: " إنه تلقى اتصالًا من المنتج الفني أحمد عبد العزيز يعرض عليه دور رجل يمتلك شركة تطوير عقاري".

وأشار “عزب” إلى أن المسلسل يضم فريقًا شابًا بقيادة المخرج الواعد مصطفى الصولي وبطولة نور النبوي، مع كتابة من أحمد هشام وعمرو أبو زيد.

وأوضح خلال حواره مع “البوابة نيوز” أن النص لفت انتباهه منذ قراءة الحلقة الأولى، حيث وجد الحوار مكتوبًا بأسلوب واقعي وبسيط يعكس الحياة بشكل طبيعي للغاية. وأضاف أن الشخصيات تم تصميمها بعمق وتفاصيل واضحة، مما جعل كل دور فرصة مميزة لكل ممثل ليقدم أداءً بسيطًا وسلسًا. وأكد أن العمل رغم كونه 10 حلقات فقط، إلا أنه مليء بأدوار محكمة تعكس جودة الكتابة.

مسلسل "6 شهور" هو عمل درامي اجتماعي مكوّن من 10 حلقات، بطولة الفنان الشاب نور النبوي، وتشاركه البطولة نور إيهاب، إلى جانب مراد مكرم، سلوى محمد علي، وميشيل ميلاد، مع عدد من ضيوف الشرف المتغيرين في كل حلقة. المسلسل من إخراج مصطفى الصولي وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

تدور أحداث المسلسل حول عالم العقارات (Real Estate) وحياة الشباب، حيث يُظهر نور النبوي في دور موظف يواجه تحديات مهنية لتحقيق أهدافه داخل شركة تطوير عقاري.