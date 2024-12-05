بث مباشر.. قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا لقرعة كأس العالم للأندية 2025، التي يترقبها الملايين حول العالم، ويشارك بها الأهلي بطل إفريقيا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم بينهم الأهلي.

ومن المقرر، أن مونديال الأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 5 أندية عربية، هم: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي.

يشارك الأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو في سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، خلال مراسم الحفل الذي يقام في ميامي الأمريكية.

قواعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق من نفس الاتحاد القاري باستثناء أوروبا، كما يوضع فريقي إنتر ميامي وسياتل بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية، ويلعب إنتر ميامي المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد روك في ميامي.

تصنيف الأندية المشاركة

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنجو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - يوفنتوس - سالزبورج.

التصنيف الثالث: الهلال - أولسان هيونداي - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، لتقام اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، على أن تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى مثل شبكة قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.