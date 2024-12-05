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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغاً من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 14شخصا  بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور وذلك بسبب انقلاب سيارة ميكروباص نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث.


وتم نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي،

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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