فيلم "Gladiator 2" يحقق 325 مليون دولار إيرادات بعد عرضه بالسينمات

يواصل الجزء الثاني من فيلم الأكشن والدراما التاريخية “Gladiator" للنجم دينزل واشنطن، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 325 مليون دولار، جمع منها 116.5 مليونا في السينمات الأمريكية و208.8 مليونا في السوق الأجنبية، وقدرت تكلفة الفيلم الإنتاجية بنحو 103 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد سنوات، حيث يعيش لوشيوس (بول ميسكال) الآن في منطقة نوميديا في شمال إفريقيا، حيث أرسلته والدته وهو طفل لأنها كانت خارج نطاق الإمبراطورية الرومانية، وتعيد الأحداث لوشيوس إلى روما كمصارع، حيث يكتسب أعداء جدد ويلتقي بأمه.

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، ودارت أحداثه في عصر الإمبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفاً لأبيه.