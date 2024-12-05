مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات جرار زراعي في الفيوم

لقى تلميذ بالصف الرابع الابتدائي مصرعه بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، أثناء عبوره الطريق دهسه جرار زراعي، ,[vn نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بإصطدام جرار زراعي بطفل أثناء عبوره الطريق أداء إلى وفاته.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع «كارولس. م » تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، بعدما دهسه جرار زراعي بقرية سيلا التابعة لدائرة مركز الفيوم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى التامين الصحي تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة.