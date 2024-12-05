وكيل وزارة الشباب بالمنيا تستقبل رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلقاس

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

فيما استعرض أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، خلال اللقاء البرامج والأنشطة والفعاليات التي يقوم بتنفيذها مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات الموجودة داخل مركز الشباب، لإقامة منشآت رياضية تعود بعائد مادى على المركز، وفى نفس الوقت تكون إضافة لممارسة الأنشطة الرياضية للنشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة بلقاس الرياضي.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع الأستاذ أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، على دعمها الكامل لكافة الهيئات الشبابية والرياضية، على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الشبابي، لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في بناء وتطوير وتأهيل الكوادر الشبابية وتكون جاذبة ليس فقط للنشء والشباب بل الأسرة المصرية لجعل الرياضة أسلوب حياة.

وفى نهاية اللقاء قدم أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، درع بإسم مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس الرياضي، للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تقديراً وعرفانا بالجهود المبذولة والملموسة لتطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة، منذ تولى سيادتها مهام منصبها بمحافظة الدقهلية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد فى عملها بالشباب والرياضة بالدقهلية.

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