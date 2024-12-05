جيش الاحتلال: مستعدون لتطورات الوضع في سوريا

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هارتسي هاليفي وقادة عسكريون آخرون يقومون بتقييم الوضع في سوريا.



وأكد المتحدث، أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات في سوريا ويستعد لجميع السيناريوهات، سواء الهجومية أو الدفاعية، مشدداً على أنه لن يسمح بظهور أي تهديدات بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، وسيعمل على إحباط أي تهديد لمواطنيه.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أنه سيعمل على ضمان عدم استغلال إيران للأوضاع لنقل أسلحة إلى حزب الله.

في المقابل، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء التطورات والاشتباكات العسكرية في سوريا، متهمة إياها بدعم الجماعات المسلحة ضد الجيش السوري.