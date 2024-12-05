سفير العراق بالقاهرة يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول

أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير العراقي مع مجموعة من الإعلاميين العاملين في المحطات الإخبارية والإعلامية العراقية والمصرية؛ لتبادل الآراء ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك وبما يضمن طرح المعلومات والأخبار من مصادرها أمام الرأي العام.

واستعرض السفير خلال اللقاء أهمية التعاون الذي يعزز التواصل الإعلامي والدبلوماسي، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية وما يحدث في المنطقة العربية من تطورات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.