ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير العراق بالقاهرة يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير العراقي مع مجموعة من الإعلاميين العاملين في المحطات الإخبارية والإعلامية العراقية والمصرية؛ لتبادل الآراء ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك وبما يضمن طرح المعلومات والأخبار من مصادرها أمام الرأي العام.

واستعرض السفير خلال اللقاء أهمية التعاون الذي يعزز التواصل الإعلامي والدبلوماسي، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية وما يحدث في المنطقة العربية من تطورات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

سفير العراق بالقاهرة السفير الدكتور قحطان طه خلف