جوجل ومايكروسوفت.. معركة الذكاء الاصطناعي تشتعل بتبادل الاتهامات والشكاوى

في تطور جديد في المنافسة الشرسة بين "جوجل" و"مايكروسوفت" في قطاع الذكاء الاصطناعي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت، سندار بيتشاي، عن استعداده لإجراء مقارنة مباشرة بين نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها "جوجل" وتلك التي طورتها "مايكروسوفت".

وأكد "بيتشاي" خلال حديثه مع المحاور أندرو روس سوركين أنه مستعد للقيام بهذه المقارنة في أي وقت وأي مكان.

تأتي هذه التصريحات ردًا على ملاحظات سابقة لساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، الذي كان قد صرح في مارس الماضي بأن " جوجل" كانت من المفترض أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي نظرًا لإمكاناتها الكبيرة، لكنها لم تحقق التفوق المتوقع، وكان بيتشاي قد رد على هذه التصريحات بأن "مايكروسوفت" تعتمد على نماذج طورتها جهات أخرى، بينما "جوجل" تعمل على تطوير نماذجها الخاصة.

كما تبرز مسألة المنافسة في مجال نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي أصبحت تشكل العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة،حيث تعتمد "مايكروسوفت" على نماذج "OpenAI"، مثل "GPT"، لتعزيز خدماتها، بينما طورت " جوجل" نماذجها الخاصة، مثل "Gemini"، لتنافس بذلك "GPT" في هذا المجال المتطور.

وفي هذا السياق، فقد اتهمت "مايكروسوفت" منافستها "جوجل" بتشويه سمعتها لدى الجهات التنظيمية الأوروبية، بينما رفعت دعوى قضائية ضدها في المملكة المتحدة تتعلق بممارسات حوسبة سحابية غير عادلة.

تستهدف هذه الدعاوى محاسبة "مايكروسوفت" على فرض رسوم غير عادلة على الشركات التي تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية للمنافسين.

ومن المتوقع أن تشهد هيئة المنافسة البريطانية تطورات جديدة في هذا الملف قريبًا، ويشمل التحقيق فحص ممارسات "مايكروسوفت" في مجالات الحوسبة السحابية وترخيص البرمجيات، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني ومنتجات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

وقد انتقد عدد من المنافسين "مايكروسوفت"، قائلين إنها تبذل جهدًا مستمرًا لإبقاء العملاء مرتبطين بمنصتها السحابية "Azure"، وفقًا لمصادر إعلامية، كما كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) قد تلقت شكاوى مشابهة في العام الماضي أثناء دراستها لسوق الحوسبة السحابية.

وفي تطور آخر، قدمت " جوجل" شكوى في سبتمبر الماضي إلى المفوضية الأوروبية، متهمةً "مايكروسوفت" بزيادة سعر "Windows Server" بنسبة 400% على العملاء الذين يستخدمون منصات الحوسبة السحابية المنافسة، بالإضافة إلى تقديم تحديثات أمنية متأخرة ومحدودة.