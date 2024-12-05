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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. حماة تسقط بيد الفصائل الإرهابية.. والجيش السوري: انسحبنا لإعادة التموضع

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 6 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يتوجه إلى كوبنهاجن في بداية جولة أوروبية تشمل 3 دول
حماة تسقط بيد الفصائل الإرهابية.. والجيش السوري: انسحبنا لإعادة التموضع
"تنظيم الشام" يقتحم سجن حماة المركزي ويطلق سراح السجناء
جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان.. وميقاتي: "أوقفوا الخروقات"
"العفو الدولية": إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة
أزمة غير مسبوقة.. فرنسا تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي بعد إسقاط حكومة "بارنييه
شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقًا مع الرئيس بتهمة "التمرد".. وقبول استقالة وزير الدفاع
وزير الخارجية الروسي في مالطة لحضور قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية

السيسي كوبنهاجن الفصائل الإرهابية حماة الجيش السوري غزة