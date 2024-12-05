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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد مباراة مصرية.. علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

على فرج و مازن هشام
على فرج و مازن هشام
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تأهل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا، لنصف نهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش" إحدى البطولات البلاتينية من الرجال.


وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، للدور نصف النهائي في بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، وذلك بعد تغلبه على زميله، مازن هشام لاعب وادى دجلة بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-9) (15-13).


وتعد بطولة " هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.


وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم.

وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

بعد مباراة مصريةخالصة علي فرج بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش اسكواش وادي دجلة مازن هشام