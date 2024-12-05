سلوت ينافس مجددًا على جائزة أفضل مدرب عن شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

دخل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

ورغم النجاحات المتتالية التي يحققها ليفربول تحت قيادة سلوت، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بالجائزة في المرات الثلاث السابقة، التي ترشح لها للحصول على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج.

سلوت مدرب ليفربول

فاز ليفربول تحت قيادة سلوت في 3 مباريات خلال الشهر الماضي أمام أستون فيلا، برايتون، وساوثهامبتون، لينهي الريدز شهر نوفمبر 2024 على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

سلوت

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في البريميرليج، تواجد 3 مدربين بينهم سلوت، ليقتحم مدرب وولفرهامبتون جاري أونيل، وفابيان هورزلر مدرب برايتون دائرة المنافسة.

أونيل مدرب وولفرهامبتون

قاد جاري أونيل وولفرهامبتون للهروب من منطقة الهبوط، بعدما حقق نتائج جيدة خلال الشهر الماضي.

جاري أونيل

فابيان هورزلر مدرب برايتون

واصل فابيان هورزلر تألقه مع برايتون، حيث حقق الفريق نتائج جيدة في شهر نوفمبر، كما سبق له الفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس الماضي.

فابيان هورزلر

يذكر أن، فابيان هورزلر توج بالجائزة عن شهر أغسطس، فيما حصد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الجائزة في شهر سبتمبر، بينما كان البرتغالي نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست آخر المتوجين بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر 2024.