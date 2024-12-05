الأكاديمية العربية تطلق النسخة الثانية لفعالية "مناظرات تمكين الشباب" لتعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية

تنطلق يوم الإثنين المقبل، النسخة الثانية من فعالية "مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية والمعلوماتية"، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك من خلال كلية اللغة والإعلام بفرع الأكاديمية العربية بمصر الجديدة.



تُقام الفعالية على مدار يومين، بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة المعلوماتية والإعلامية (الفرع العربي بالقاهرة)، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع الاحتفالات بالأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024 الذي تنظمه منظمة اليونسكو.

تهدف الفعالية إلى تعزيز التفكير النقدي ومهارات الحوار لدى الشباب، من خلال مناظرات تناقش قضايا محورية مثل:

دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية الإيجابية للشباب المصري.

إدراج الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في المناهج الدراسية لتأهيل الشباب كمتلقين نقديين للمعلومات.

استخدام الذكاء الاصطناعي لنقل المعلومات بدقة ومنع الأخبار الزائفة خلال النزاعات.

دور الحكومات ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الثقافي الإعلامي.

فعالية صحافة المواطن مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية في خدمة المصلحة العامة.

تُوفر المناظرات منصة لتبادل الأفكار وتعزيز قدرات الشباب الإبداعية، بما يُؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

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