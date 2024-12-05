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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد بلع لسانه.. غزل المحلة يكشف تطورات حالة إسلام معوض لاعب 2005

إسلام معوض لاعب غزل
إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005
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تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005.

تعرض إسلام معوض، اليوم الخميس، لبلع لسانه أثناء مباراة غزل المحلة مواليد 2005 مع نادي القناة، حيث سقط على أرضية ملعب استاد المحلة أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

فور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي لنادي غزل المحلة بشكل فوري، حيث أجريت له الإسعافات الأولية، ثم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وكان إسلام معوض اصطدم مع زميله حارس مرمى الفريق أثناء إبعاد إحدى الكرات المشتركة تعرض على إثرها لصدمة قوية بالرأس أدت لبلع لسانه.

تطورات الحالية الصحية للاعب غزل المحلة بعد بلع لسانه

إسلام معوض، البالغ من العمر 19 عامًا، مسجل في قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، بلع لسانه قبل أن تنقذه العناية الإلهية بحسب بيان نادي غزل المحلة.

وأشار بيان غزل المحلة، إلى أن بحمد الله وفضله تمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب إسلام معوض وإفاقته ونقله على الفور إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

ومن جانبه تواصل المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة مع إسلام معوض، واطمئن عليه.

وأشاد خليل بالتعامل الاحترافي للجهاز الطبي لنادي غزل المحلة مع اللاعب وتمكنهم من إفاقته بشكل سريع قبل تعرضه لمضاعفات خطيرة.

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