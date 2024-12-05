حازم حسني يزور مطروح لإنشاء نادي للرماية لاستضافة البطولات العالمية

أجرى اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، زيارة لمحافظة مطروح، من أجل إنشاء نادي للرماية يكون قادراً على استضافة البطولات العالمية والقارية.

وأهدى “حسني” درع الاتحاد للواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتأتي فكرة إنشاء نادي للرماية بمطروح، ضمن خطة توسيع لعبة الرماية علي مستوي الجمهورية.

كان في استقبال رئيس اتحاد الرماية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعبدالفتاح جمعة بدر، رئيس مجلس إدارة نادي الأجواد للرماية والفروسية بمطروح، والذي بدأ فعلياً في تنفيذ كافة الخطوات اللازمة لإنشاء النادي.

حيث أن نادي الأجواد للرماية والفروسية، سيتم تصميمة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بإنشاء عدد ميادين للرماية، والفروسية، وفندق وحمام سباحة ليصبح النادي قادرًا على استضافة أي بطولة عالمية ودولية.

وأكد اللواء حازم حسني، أن الزيارة تأتي ضمن خطة اتحاد الرماية لنشر اللعبة في جميع محافظات مصر، بالإضافة لإنشاء العديد من ميادين الرماية على مستوى الجمهورية.

وقدم «حسني» الشكر لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والاستاذ عبدالفتاح جمعة بدر، على حسن الاستقبال.

وأضاف حسني، أن هذا يُعد إضافة جديدة للعبة الرماية وثمرة نجاح كبيره تضاف ضمن نجاحات لعبة الرماية، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بلعبة الرماية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات.