تكنولوجيا شرائح eSIM.. كيف ستغير طريقة استخدامنا للهواتف المحمولة في مصر؟

تستعد الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مجموعة من الخدمات والابتكارات الجديدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك تقنية شرائح الـ«eSIM» ومكالمات «الواي فاي» (Wifi Calling)، والتي تعتبر هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في قطاع الاتصالات المحلي، حيث ستتيح للمستخدمين مزيدًا من المرونة في إدارة خطوطهم الهاتفية والوصول إلى خدمات أفضل، حيث تواصل مصر تقدمها في تبني التقنيات الحديثة، مما يعزز من مكانتها في عالم الاتصالات، لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية.

كما تعتزم الشركة المصرية للاتصالات إتاحة مجموعة من الخدمات والتقنيات الحديثة في عالم الاتصالات اللاسلكية، أبرزها تقنية «شرائح eSIM» أو الشريحة الإلكترونية المدمجة، بعد إعلان الشركة عن اعتزامها تقديم هذه التقنية الجديدة، وتعتبر خطوة متقدمة ستُحسن من تجربة المستخدمين على الهواتف الذكية مقارنة بالشرائح التقليدية.

تُعتبر شرائح eSIM شريحة مدمجة داخل جهاز الهاتف وغير قابلة للإزالة، حيث تعمل بشكل رقمي كامل، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر مقارنة بالشرائح التقليدية، كما تواكب هذه التقنية أحدث الاتجاهات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يُتوقع أن تحل محل الشرائح التقليدية في كافة الأجهزة والهواتف المستقبلية.

وتختلف طريقة تفعيل شرائح eSIM حسب ما إذا كان المستخدم يمتلك رقمًا حاليًا أو يرغب في الحصول على رقم جديد، ففي حالة الرقم الحالي، يتوجه العميل إلى فرع الشركة لإتمام الإجراءات اللازمة، مثل توقيع العقد وتبديل الشريحة التقليدية بـ eSIM، ثم يقوم بتفعيل الشريحة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أما في حال شراء رقم جديد، فسيتم اتباع نفس الخطوات بعد التوجه إلى الفرع واختيار الشريحة الإلكترونية.

وقد أشار أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن وزير الاتصالات، عمرو طلعت، سيعلن قريبًا عن تفاصيل الخدمات الخاصة بشرائح eSIM، وأوضح أن أسعار هذه الشرائح ستكون قريبة من تكلفة الشرائح العادية، كما أكد أن هذه التقنية ستلغي الحاجة لأبراج المحمول في المستقبل، وستتيح للمستخدمين إجراء المكالمات في الأماكن النائية عبر تقنية الواي فاي، مما يسهم في تحسين الخدمة بشكل عام، مما يعزز مكانة مصر في تبني التقنيات الحديثة، حيث تُعد من أوائل الدول التي تطبق هذه التكنولوجيا المتطورة، مما يعكس سعيها الدائم لمواكبة الابتكارات العالمية في مجال الاتصالات.