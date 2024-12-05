وزير الرياضة يوافق على دعم النسخة الثالثة من كأس العالم للقوة البدنية

وافقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على دعم النسخة الثالثة من كأس العالم للقوة البدنية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025 في منطقة الهرم.

فيعد النجاح الكبير لتنظيم مصر للنسخة الأولى من البطولة في الغردقة، ثم النسخة الثانية في شرم الشيخ؛ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، تنظيم النسخة الثالثة في أحد الفنادق الكبرى بالهرم، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي للعبة.

واستطاع الاتحاد المصري للقوة، تحقيق نجاحًا كبيرًا في النسختين الماضيتين؛ سواء على مستوى التنظيم أو النتائج؛ حيث نجحت مصر في النسخة الماضية من كأس العالم بشرم الشيخ في التتويج بالمركز الأول، في الترتيب العام للدول، واستطاع أبطال مصر حصد 235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية، و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.

وشهدت النسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت في الغردقة مشاركة 19 دولة فيما شهدت النسخة الثانية بشرم الشيخ مشاركة نحو 22 دولة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة بالهرم زيادة كبيرة في عدد الدول بعد النجاح الكبير للنسختين الماضيتين، كما ستشهد البطولة تواجد دول جديدة تشارك لأول مرة مثل انجلترا وفرنسا والهند واستراليا صاحبة لقب بطولة العالم بالإضافة إلى نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا.

وقد أكد رئيس الاتحاد المصري للقوة، أن هناك إقبالًا كبيرًاعلى المشاركة في البطولة، خاصة بعد النجاح التنظيمي للنسختين السابقتين، وقامت العديد من الدول في التسجيل بالفعل، وسيبقى التسجيل مفتوحا حتى الأول من يناير المقبل.

وأضاف “بركات” أن الدول تحرص على المشاركة في بطولة كأس العالم بمصر، وأنه تم تنظيم البطولة هذا العام في منطقة الهرم لاتاحة الفرصة للمشاركين في مشاهدة معالم سياحية جديدة في مصر، وعلى رأسها أهرامات الجيزة؛ حيث يستغل غالبية المشاركين في البطولة تواجدهم في مصر لمشاهدة المعالم السياحية، والاستمتاع باجواء مصر الخلابة.

واختتم “بركات” تصريحاته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير للاتحاد المصري للقوة، ولبطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة، مؤكدًا أن نجاح مصر في تنظيم البطولة يعتمد على دعم الوزرة مما يزيد من ثقل الاتحاد المصري داخل الاتحاد الدولي للعبة.