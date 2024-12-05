أوكرانيا وأمريكا نحو اتفاق تجاري محدث لمكافحة الفساد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن التحضيرات جارية بين كييف وواشنطن لتوقيع بروتوكول جديد لاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية المشتركة مع بداية العام 2025.

وأشارت الحكومة في بيان نشر على موقعها الرسمي إلى أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أجرت مناقشات مع الممثلة التجارية للولايات المتحدة، كاثرين تاي، ركزت على تحديث الاتفاقية التي تربط البلدين منذ عام 2008.

وأبرزت المحادثات التوافق بين الجانبين حول ضرورة إدخال تعديلات تتضمن ملاحق إضافية تعزز من جهود مكافحة الفساد وتعزز الإطار التنظيمي بما يسهم في تحسين بيئة العمل.

وأكدت الوزيرة الأوكرانية أن هذه الخطوة تعد حيوية لتوفير مناخ استثماري جاذب ومناسب، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد خلال مرحلة إعادة البناء بعد الحرب.