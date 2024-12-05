نادي قضاة مصر: لا صحة لشائعات الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم

نفى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، بصورة قاطعة صحة الإدعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي زعمت تهديد القضاة بالإضراب، وتعليق العمل بالمحاكم.

وجاء نص البيان، بمناسبة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من إدعاءات بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.

فإن نادي القضاة يؤكد ويشدد أنه لا صحة مطلقا لتلك الإدعاءات، وأن مثل تلك الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة هدفها إثارة الفتن، ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.

وأن قضاة مصر يدركون ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات للوقيعة بين الشعب ومؤسساته وأنهم يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة.

حفظ الله مصر وقضاتها من كل شر وسوء.