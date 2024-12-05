وزير النفط الكويتي يؤكد التزام بلاده بالدورالمحوري في دعم استقرار الأسواق العالمية

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام دولة الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط العالمية لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي العالمي.

وقال الرومي - في تصريح له نقله بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية اليوم الخميس عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع ال57 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري ال38 لتحالف (أوبك +) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي - إن الاجتماعين يمثلان فرصة مهمة لمراجعة تطورات السوق ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات الحالية من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين أعضاء (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة.

وأشاد بالقرار الذي اتخذته الكويت وعدد من الدول المنتجة بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية مارس 2025، واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق.

وأفاد بأن الكويت داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق مشددا على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه لجنة مراقبة الإنتاج في متابعة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج وبرامج التعويض وتحقيق أهداف الشراكة ضمن (أوبك +).

وأوضح الرومي أن الكويت ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام في السوق العالمي بما يضمن تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين ودعم الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين محافظ الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.