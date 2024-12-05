للوقوف علي نسب التجهيزات النهائية.. نائب محافظ قنا يتفقد مجزر المنيرة الحديث

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الاعمال الإنشائية لمجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والدكتور فاطمه الزهراء مصطفي مدير إدارة المجاز بالمديرية.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا أن المجزر مقام على مساحة ١٥٠٠ متر، بتكلفة مالية تصل إلى ٤ ملايين و٥٤٥ ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية، ومجهز بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالى مركز قنا و قرى غرب النيل، مشيرًا إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشى الكبيرة والصغيرة ، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الإعدام، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

ووجه نائب المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر ، تمهيدا لاستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة ، وتطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية.