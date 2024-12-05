محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في البريميرليج لشهر نوفمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، رسميًا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر الماضي، التي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر 2024، منافسة شرسة بين 8 لاعبين قدموا أهدافًا استثنائية، بينهم محمد صلاح.

ومن بين هؤلاء النجوم، يبرز اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي ينافس بهدفه الرائع في شباك برايتون والذي أسهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

ولكن صلاح لن يجد المنافسة سهلة، حيث يتواجد في القائمة لاعبون آخرون قدموا أهدافًا لا تقل روعة عن هدفه.

والأكثر إثارة هو أن اللاعب البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون، الذي ترشح لجائزة الهدف الأفضل بثلاثة أهداف سجلهم في شهر نوفمبر، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البريميرليج.

تحدد رابطة البريميرليج الفائز بالجائزة من خلال آلية التصويت المزدوج، بجمع أصوات الجماهير مع آراء لجنة من الخبراء المتخصصين في كرة القدم، على أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة خلال الأسبوع المقبل.

قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر

محمد صلاح (ليفربول 2-1 برايتون)

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون)

ماتيوس كونيا (فولهام 1-4 وولفرهامبتون) (الهدف الأول)

ماتيوس كونيا (فولهام 1-4 وولفرهامبتون) (الهدف الثاني)

هاري ويلسون (فولهام 2-1 برينتفورد) (الهدف الأول)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد 3-0 ليستر سيتي)

إيمرسون (وست هام 2-5 أرسنال)

ليف ديفيس (إيبسويتش 1-1 ليستر سيتي).