تفاصيل اجتماع رئيس نادي البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين.. صور

عقد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الفريق في مباراتهم الأخيرة أمام الأهلي، مشيرا إلى احترافية الجهاز الفني في التعامل مع مجريات المباراة وتغيرات اللقاء.

كما أشاد بالروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون طوال المباراة، وسعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اللواء أشرف نصار

جانب من الاجتماع

وفي ختام حديثه، طالب رئيس النادي اللاعبين بمواصلة العمل الجاد والتركيز لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، بما يساهم في رفع مستوى الفريق وتحقيق تطلعات الجماهير.