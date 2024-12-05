أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض غير معروف سابقاً إلى 131 شخصاً.
وذكر وزير الصحة في إقليم كوانجو، أبولينير يومبا، أن فرق الخبراء الطبيين في جنوب غرب البلاد قد رصدت 60 حالة وفاة على الأقل في قريتين إضافيتين، وفقاً لما أفادت به "وكالة الأنباء الألمانية".
وقد توجه فريق من علماء الأوبئة مؤخراً إلى منطقة بانزي في إقليم كوانغو لدعم الأطباء المحليين في علاج المرضى وتحديد طبيعة المرض.
وأوضح يومبا أنه جرى تسجيل 382 حالة تعاني من أعراض المرض حتى الآن.
العالم
وفاة 131 شخصا بمرض مجهول في الكونغو الديمقراطية
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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض غير معروف سابقاً إلى 131 شخصاً.
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض غير معروف سابقاً إلى 131 شخصاً.