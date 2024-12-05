“تعليم القاهرة” تفتح باب التقديم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية تعليم القاهرة (إدارة الإعارات)، عن فتح باب التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2025/2026، اعتباراً من تاريخ الإعلان وحتى نهاية شهر يناير المقبل.

الشروط والإجراءات:

• 200 جنيه للدول الناطقة بالعربية.

• 400 جنيه للدول غير الناطقة بالعربية.

يتم سداد الرسوم بخزانة وزارة التربية والتعليم مقابل إيصال رسمي.

• الأوراق المطلوبة:

1. شهادة طبية معتمدة تثبت الصلاحية الصحية للسفر.

2. إقرار الزوج بالموافقة على سفر الزوجة دون أطفال، مع توثيقه من جهة رسمية (للسيدات).

3. صورة من المؤهل الدراسي، وقرار التعيين للمتخصصين في تكنولوجيا التعليم.

4. بطاقة الإعارة مرفقة بطابع نقابة المهن التعليمية بقيمة 2 جنيه.

• شروط التقديم:

1. تقرير كفاءة “ممتاز” أو “كفء” خلال آخر سنتين.

2. ألا يتجاوز العمر 56 عاماً بحلول الأول من أكتوبر 2025.

3. إجادة اللغة الأجنبية لمعلمي التعليم الفني الراغبين في الإعارة للدول غير الناطقة بالعربية.

يتم تسليم الطلبات شخصياً إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية، مع ضرورة تسجيل أكثر من رقم هاتف بخط واضح على بطاقة الإعارة.