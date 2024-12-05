الوفود الدولية المشاركة بحملة مانحي الأمل في زيارة لمقر وزارة الشباب والرياضة

قامت الوفود الدولية المشاركة بحفل ختام حملة مانحي الأمل، بزيارة مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج تنظمه الوزارة بالتعاون مع الحملة، لتعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على جهود الحملة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي.



رحب مسئولي الوزارة بالوفود، وقاموا بتعريفهم بالمشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، تعزيزًا للانطباعات الإيجابية حول جهود الدولة في بناء مدينة ذكية متكاملة تمثل نموذجًا حضريًا متقدمًا.



وتُعد حملة مانحي الأمل واحدة من المبادرات الإنسانية البارزة التي تهدف إلي توفير الدعم والالهام للذين يعانون من الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوى الهمم الذين مروا بأزمات صحية ولديهم أمل في الحياة رغم الصعوبات.



يُشارك في حفل الختام السبت عدد من الملهمين من أكثر من 30 دولة من دول العالم، بمشاركة المؤسسات الدولية (اليونسكو / الاتحاد الأوربي / الفيفا) والعديد من كبار الشخصيات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية عن تمكين الشباب والفتيات من خلال الرياضة والتنمية، وتتضمن فعاليات الحفل جلسات حوارية وفقرات فنية وزيارات سياحية.