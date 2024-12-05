غرفة السياحة تحذر الشركات من التلاعب بأسعار برامج الحج

حذرت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات المنظمة لرحلات حج الهيئات، من عدم تسجيل العقود بالموقع الرسمي للوزارة وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن، مهددة بمجازاة الشركة قانونيا من قبل وزارة السياحة والآثار حال عدم التسجيل أو بيع البرامج بأسعار مختلفة عن المحددة من الوزارة.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إن البند الأول من الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، نص على: "تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع نقابة أو هيئة أو شركة أو أي كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، اعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانونا، على أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن".

وأكدت أنه يجب على الشركة التي تعاقدت مع أي جهة موافاة الغرفة بصورة من العقد مع تسليم صورة ضوئية من العقد إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وإظهار أصل العقد للوزارة، وذلك حتى لا تتعرض الشركة للجزاءات القانونية من قبل الوزارة، حيث أن الأسعار المتعاقد عليها للحج مع الجهات المشتركة بقرعة الحج السياحي سيتم تعميمها على حجاج باقي التضامن وفقا لما ورد بالضوابط.

وتابعت: "كما نصت الضوابط على أن الأسعار المبينة عالية تُمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج، وتلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغير"، وبناءا عليه، فإنه يجب على الشركة الحيطة والحذر أثناء الإعلان عن أسعار برامج الحج عبر الوسائل الإعلامية المختلفة نظرا لأنه جاري رصد كافة تلك الإعلانات وتوثيقها حتى يتم مراجعة برامج الحجاج من قِبل الوزارة بناءا على الأسعار المعلنة من قبل الشركة.