وزير الرياضة يلتقي اتحاد شباب المصريين بالخارج

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد شباب المصريين بالخارج، جاء ذلك علي هامش مشاركته في اجتماعات المكتب التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، كعضو مجلس إدارة بالوكالة الدولية، والتي تُعقد علي مدار يومي(٤، ٥) ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل بين الشباب المصري في الخارج ووزارة الشباب والرياضة، ومناقشة عدة مبادرات تهدف إلى دعم الشباب المصريين المغتربين وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة حرصه على تقديم الدعم اللازم للشباب المصري في الخارج، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً لتعزيز الروابط مع جميع فئات المجتمع المصري، سواء في الداخل أو الخارج.