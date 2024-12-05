وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مارتن مبارجا نجويلى المندوب العام للأمن الوطني بجمهورية الكاميرون، والوفد المُرافق خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني وخاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة الكاميرون فى مختلف المجالات التدريبية.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة الكاميرون فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية التى تربط البلدين مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.