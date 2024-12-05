إيرادات "Moana 2" تقترب من نصف مليار دولار

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، أرباحه الضخمة في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 423.5 مليون دولار عالميا، جمع منها 339.3 مليون دولار في السينمات الأمريكية و184.2 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث الفيلم حول (موانا) التي تُبحر إلى أوقيانوسيا بعد تلقيها رسالة من أقاربها في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.