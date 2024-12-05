تأكد غياب لاعب ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

تأكد غياب أحد لاعبي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

يحل فريق ليفربول، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره إيفرتون، في مباراة ديربي الميرسيسايد، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يغيب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب خط وسط ليفربول، عن مباراة الديربي المرتقبة أمام الغريم التقليدي إيفرتون.

غياب ماك أليستر أمام إيفرتون

ويأتي غياب ماك أليستر بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم في مباراة ليفربول الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ماك أليستر

وبحسب لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يستوجب الحصول على خمس بطاقات صفراء في الدوري إيقافًا لمباراة واحدة، لذا يفقد الريدز خدمات وسط ميدانه ماك أليستر ضد إيفرتون فقط.

الغريب أن ماك أليستر يغيب أيضًا عن مواجهة جيرونا الإسباني في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعثر فريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي 3-3، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه حافظ على صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة.